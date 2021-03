Esta segunda-feira, dia 29 de março, ficará para sempre marcada na memória de Cristina Ferreira. A apresentadora abriu as portas da sua nova 'casa' na TVI no âmbito da estreia do novo programa, 'Cristina Comvida'.

Já depois do primeiro 'episódio' e de muitas surpresas, entre elas uma mensagem num avião, a comunicadora fez questão de mostrar a sua gratidão aos seguidores das redes sociais.

"É impossível não vos agradecer. Há muito tempo que não sentia tanto amor da vossa parte. Estou a ler as vossas mensagens. Estou muito feliz. A televisão cumpriu o seu propósito. Mesmo que a dona Adelaide não veja a TVI e não dê audiências a este canal (os problemas que vou ter com ela)", afirmou.

A dona Adelaide, note-se, é uma personagem interpretada por Eduardo Madeira. Neste formato, Cristina conta ainda com a companhia de Rúben Pacheco Correia.

Leia Também: As imagens que marcaram a estreia do novo programa de Cristina Ferreira