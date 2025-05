Rúben Pacheco Correia esteve esta manhã no programa da TVI, 'Dois às 10', onde falou do seu novo livro, 'Rabo de Peixe - Toda a Verdade' e acabou por revelar detalhes do seu processo de emagrecimento.

Cristina Ferreira começou por salientar o facto do estudante de direito ter perdido 65 quilos nos últimos sete meses.

"Eu estava com 163 quilos, estava no limite mas não tinha a noção. Tinha a noção que estava muito pesado mas não me pesava. Numa viagem ao Canadá, o avião esteve parado na pista do aeroporto 10, 15 minutos porque não conseguiam colocar-me o extensor do cinto porque os cintos não me serviam.. Foi um despertar. [...] Na universidade também há cadeiras [onde não cabia] e pensei: 'eu preciso de peder peso para me conseguir sentar'.

Sinto-me melhor, é um processo. [...] Odeio fazer exercício, mudei os meus hábitos alimentares. Há sete meses que não como um grama de açúcar. [...] O meu corpo já não acompanhava, tive que mudar", revelou Rúben.

O escritor revelou ainda que quer perder mais 20 quilos.

