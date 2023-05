Pedro Soá voltou a dirigir-se aos seus seguidores nas redes sociais mas, desta vez, para se desculpar em relação a tudo o que tem dito nestas mesmas plataformas depois de se ter separado de Ana Águas, de quem estava noivo.

Pedro tem protagonizado várias trocas de acusações com a ex-companheira, algo de que tem vindo a arrepender-se, como confessa agora.

"Amanhã faço anos e para mim será um novo início, têm sido tempos difíceis mas de aprendizagem. Este será um novo ciclo de mudança. Os nossos erros servem de uma lição e o melhor professor que podes ter é a vida! Quero pedir desculpas a todos os que me seguem, amigos, família, pelo meu comportamento menos 'digno' e irracional nas últimas semanas. Ser corajoso. Sei que o sou e é preciso saber que temos vulnerabilidades, saber enfrentá-las e trabalhar. A razão deixa de o ser quando usamos as 'armas' inapropriadas para situações adversas a serenidade e a racionalidade são a tua maior e melhor 'arma' para enfrentar", começou por escrever o ex-concorrente do 'Big Brother'.

Pedro garantiu ainda que irá "voltar mais forte, mais sábio, mais humilde e mais preparado para as adversidades".

