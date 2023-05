Pedro Soá esteve em grande destaque nas últimas semanas, devido à polémica separação da noiva Ana Águas. Pelo facto de se ter tornado presença recorrente nos meios de comunicação social, muito tem sido o interesse em relação à sua vida pessoal e, também, profissional.

Em resposta a algumas das questões que tem recebido nas redes sociais, o empresário ofereceu-se para ajudar na independência financeira de quem o acompanha e há um projeto já pensado nesse sentido.

"Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas a perguntar que tipo de lojas tenho online, quais produtos, Dropping etc... Quem estiver interessado envie mensagem privada com contacto para eu adicionar no Whatsapp. A minha ideia é ser mentor e criar um curso com as etapas para e como se tornar financeiramente independente, quais os passos, etc", pode ler-se.



© Instagram/Pedro Soá

