Embora tenha prometido que não voltaria a falar sobre a separação de Ana Águas, Pedro Soá voltou a recorrer ao Instagram para partilhar com os seguidores a sua indignação.

Depois de mostrar que a ex-namorada decidiu voltar a segui-lo no Instagram, o empresário aproveitou para fazer novas revelações sobre o namoro que durou mais de uma década e que em breve se tornaria num casamento.

"O f***** da vida é quando as pessoas ainda gostam e fingem o inverso por vários motivos. A tua maior 'vingança' é saberes o que deixaste 'plantado' com tudo que fizeste de único e bom, não pode ser eliminado com tanta simplicidade como se gostaria", começou por dizer numa primeira story.



© Instagram/Pedro Soá

Logo de seguida, Pedro disse que Ana se "aproveitou" da sua "imagem" e que foi ele que comprou "seguidores para que ela crescesse" nas redes sociais.

"Fui eu que ligava para as pessoas, quando a Ana fazia anos e não tinha amigos para lhe darem um parabéns. Fui eu que me levantava a meio da noite e ia comprar flores, fazer surpresas e recebia um frio obrigado. Fui eu que apanhava aviões e ficava por várias horas à espera dela para um abraço ou carinho. Fui eu que surpreendia dia apos dias. É fácil provar tudo", atirou depois.



© Instagram/Pedro Soá

Por fim, Pedro explicou o que mais lhe custou em toda esta separação: "Foi o desistir de mim quando eu o mais precisava dela e quando eu lhe disse várias vezes que morria por ela e pelo nosso cão, se algum dia fosse necessário para a felicidade de ambos!".



© Instagram/Pedro Soá

