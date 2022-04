A semana terminou com o fim a novela 'A Serra' da SIC, cujo último episódio foi para o ar esta sexta-feira, 29 de abril.

Um trabalho que foi lembrado por alguns atores em programas da SIC, especialmente ao recordarem Maria João Abreu, que estava a gravar este projeto quando morreu no ano passado.

No Instagram também foram partilhadas mensagens, como o fez a atriz Manuela Couto.

"Querida Carminho, fui tão feliz contigo! Fizeste-me chorar, fizeste-me sorrir e deste-me a certeza de que são as personagens que deixam marcas em quem as vê, não os atores e as atrizes", começou por dizer, referindo-se ao seu papel na trama.

"Obrigada, meus companheiros e companheiras de caminho. Obrigada, Fernando Luís, Tiago Teotónio Pereira, minha família querida! Obrigada Daniel Oliveira pela confiança, obrigada SP Televisão por me terem deixado ser livre", disse, lembrando depois Maria João Abreu.

"Minha querida e amada Maria João Abreu, ficarás para sempre na nossa eterna 'Serra'! O amor move montanhas", completou.

