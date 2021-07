Depois de Dânia Neto ter recorrido ao Instagram para destacar o fim das gravações de 'A Serra', foi a vez de Manuela Couto fazer o mesmo.

A atriz também se despediu do projeto esta semana, momento que destacou na sua página de Instagram.

"Continuo sem saber para onde vão as personagens quando param as videotapes. Mas é uma parte de nós que também desaparece. Para sempre. A Carminho é a que me vai deixar mais saudades", começou por escrever na rede social, falando da sua personagem na novela da SIC.

"Obrigada a quem me amparou ao longo destes meses! Aos meus colegas , sobretudo ao meu marido e ao meu filho [na ficção os atores] Fenando Luís e Tiago Teotónio Pereira. Tanto amor e tanto riso! Aos meus colegas das equipas técnicas e de produção, vocês são os meus heróis!! À equipa de escrita, liderada pela Inês Gomes, obrigada por escreverem palavras tão prazerosas de transformar em emoções!! SP Televisão, SIC, obrigada pela confiança e pela enorme liberdade de me deixarem voar todos os dias!! Daniel Oliveira, parabéns por tudo o que tem acontecido na nossa ficção", acrescentou, sem esquecer Maria João Abreu, que também fazia parte do elenco.

"Alegria e tristeza, sempre com a presença e as imensas saudades da nossa linda Maria João! Muito amor para todos", completou.

