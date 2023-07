Já lá diz o ditado: 'filho de peixe, sabe nadar' e parece que o mesmo se aplica na perfeição ao pequeno Deveraux 'Dev' Jagger, de seis anos, filho de Mick Jagger. Um vídeo partilhado no Reddit mostra o menino a dançar ao som dos Guns N' Roses, imagens que não tardaram a tornar-se virais na Internet.

O momento foi captado durante um concerto da banda em Hyde Park, Londres, o qual 'Dev' assistiu na companhia da noiva a coreógrafa Melanie Hamrick.

Deveraux, note-se, nasceu do relacionamento do músico dos Rolling Stones com Melanie, com quem está desde 2014. Recentemente, o casal anunciou o seu noivado.

O artista é ainda pai de Karis, de 52 anos (a mãe é Marsha Hunt), de Jade, de 51 (do relacionamento com Bianca Jagger), de Elizabeth, de 39, de Georgia May, de 31, James, de 37, e Gabriel, de 25 (do casamento com Jerry Hall) e, finalmente, de Lucas, de 24 anos (do envolvimento com a modelo Luciana Morad Gimenez).

