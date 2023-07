Katy Perry e Orlando Bloom estiveram esta quarta-feira, dia 5, no torneio de Wimbledon, em Londres, onde assistiram a algumas partidas de ténis.

Durante o encontro, o casal mostrou-se muito cúmplice, trocando alguns beijos, que foram captados pelos fotógrafos presentes no evento.

A cantora, de 38 anos, optou por um visual vintage, com um lenço estilo gravata, ao pescoço, em azul escuro, com estampado de polka dot, óculos escuros, saia branca e camisola sem ombros, um look que completou com o cabelo apanhado num rabo de cavalo e uma franja.

Veja as imagens deste momento na galeria.

