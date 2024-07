Katy Perry e Orlando Bloom aproveitaram as férias para se divertirem, descansarem e também desfrutarem de momentos a dois.

A cantora publicou na sua página de Instagram, este domingo, dia 21 de julho, algumas fotografias e vídeos que captou durante as férias. Entre as imagens destaca-se um pequeno vídeo do casal a beijar-se enquanto assistia ao pôr do sol.

Também podemos ver a mão da filha de ambos, a pequena Daisy Dove, de três anos, a segurar uma flor. Veja tudo no vídeo da galeria.

