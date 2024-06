Depois de se ter destacado mais do que uma vez em Paris, tendo marcado presença na Semana da Moda de Paris, Katy Perry regressou aos EUA e voltou a 'brilhar' no que ao look diz respeito.

A cantora esteve num evento em Nova Iorque, na sexta-feira, dia 28 de junho, e não passou despercebida com o longo vestido creme.

O encontro aconteceu no Stonewall National Monument Visitor Center, onde foi realizada a cerimónia de inauguração do Stonewall National Monument Visitor Center, organizada pelo Pride Live.

