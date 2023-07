Madonna esteve a passear em Nova Iorque um dia antes de ser hospitalizada e horas antes de ter sido encontrada inconsciente e levada de urgência esteve com uma outra famosa artista internacional: a amiga Katy Perry.

Segundo o site do The Mirror, a cantora, de 64 anos, estava a trabalhar em estúdio com a colega e amiga.

"A Madonna há muito admira a Katy e elas já trabalharam juntas antes, mas nunca conseguiram lançar nada", contou uma fonte, que assegura que as duas estariam a preparar algo inédito.

"A Madonna tem trabalhado para garantir que as suas músicas na digressão mundial sejam incomparáveis. Obviamente, tudo está suspenso agora, mas o facto de ela estar no estúdio com a Katy poucas horas antes de ser levada de urgência para o hospital mostra como ela estava determinada a seguir em frente, apesar de se sentir mal", acrescentou.

Madonna, de 64 anos, foi diagnosticada com uma infeção bacteriana grave que a levou a ficar vários dias na unidade de cuidados intensivos. Apesar de já ter tido alta, sabe-se que a artista continua em casa de cama, a "vomitar incontrolavelmente" e com o seu estado de saúde a inspirar cuidados.

