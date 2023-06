Os filhos de Madonna, Rocco Ritchie e David Banda, foram vistos a deixar a casa da cantora em Nova Iorque esta sexta-feira, 30 de junho.

Os dois jovens, que viajaram recentemente para os Estados Unidos da América para estar perto da mãe, foram fotografados esta manhã à saída do seu apartamento no Upper East Side.

A imprensa internacional fotografou o momento da saída de ambos, em horários diferentes, e tornou públicas as imagens. Porém, não se sabe ainda se o facto de Rocco, de 22 anos, e David, de 17, terem deixado a casa da rainha da pop estará relacionado com uma melhoria do seu estado de saúde.

As últimas informações davam conta de que, apesar de ter tido alta, Madonna, de 64 anos, continua de cama em casa e a "vomitar incontrolavelmente". A artista apanhou uma "infeção bacteriana grave" que a levou a ficar vários dias internada na unidade de cuidados intensivos.

Lourdes León, a filha mais velha, tem estado ao seu lado desde o internamento.

