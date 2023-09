Sofia Ribeiro vive uma fase muito positiva a nível de aceitação do seu corpo. Sempre apologista de uma vida saudável, ainda mais depois de ter lutado contra um cancro da mama, eis que a atriz, de 38 anos, partilhou uma reflexão sobre a relação que tem tido com a sua imagem.

"Passando pelo espelho do corredor parei para me olhar. Sorrio! Quem me viu e quem me vê. E não, para os mais distraídos este post não é sobre o culto da imagem", afirma.

"É sobre as muitas voltas da vida e o que fazemos com elas… Como as gerimos internamente, até saltarem aos nossos olhos. Talvez tenha um pouco de vaidade neste post porque de facto estou orgulhosa do processo, não posso negar mas é tão mais que isso", continua.

"Só Deus, quem acompanhou de perto e quem passou, é que fazem ideia da dificuldade diária que é recuperar corpo e alma. É um processo sem prazo definido, para a vida. Estou contente com o caminho até aqui e apeteceu-me dividir. Haja saúde", completa.

