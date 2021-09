A nova edição 'Big Brother 2021' estreia já no próximo domingo, dia 12 de setembro, e o nome do apresentador continua por revelar.

Ao que tudo indica, apenas na noite de estreia o público ficará a saber quem foi escolhido para conduzir o reality show mais famosos de Portugal.

Em cima da mesa estão várias possibilidades, fala-se em regressos, em nomes individuais e até em novas duplas.

Na página oficial de Instagram da TVI, o canal fez uma publicação onde questiona o público: "Quem irá apresentar o novo 'Big Brother'?".

Foram centenas as reações à questão e muitos os palpites, mas a grande maioria aposta numa dupla muito conhecida do grande público: Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Os dois apresentadores são os nomes mais comentados e são muitos os que gostariam de os ver juntos a conduzir o 'BB'. Há ainda quem aposte que Cristina vai sozinha brilhar diante do formato ou quem tenha certezas de que este é o ano em que Goucha regressa aos reality shows.

Outra das possibilidades mais faladas junta Manuel Luís Goucha e Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce'.

Por fim, apesar de este já ter afirmado que não foi convidado, existem ainda espetadores com esperança de que poderá regressar a dupla Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.

Veja abaixo os vários comentários e diga-nos, qual o seu palpite?

