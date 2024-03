Enquanto Kate Middleton domina as notícias cor-de-rosa britânicas devido à sua prolongada ausência e ao facto de ter manipulado a foto que o Palácio de Kensington divulgou no Dia da Mãe, os olhares do público também se voltam para o círculo íntimo dos príncipes de Gales – especialmente para a marquesa de Cholmondeley.

Sarah Rose Hanbury, conhecida simplesmente como Rose Hanbury, há muito que é associada ao casal real - uma associação que, muitas vezes, a tornou alvo de manchetes e rumores de tabloides, nenhum dos quais tendo sido abordado publicamente pelo casal ou por Hanbury.

A marquesa já foi frequentemente fotografada em eventos com William e Kate e participou na coroação do rei Carlos III, no serviço religioso do príncipe Filipe e no funeral de estado da rainha Isabel II.

Rose Hanbury com William e Kate© Getty Images

Um dos filhos mais velhos de Rose, Lord Oliver Cholmondeley, de 13 anos também desempenhou um papel especial na coroação do rei, para a qual serviu como um dos pajens de honra do monarca, ao lado do futuro herdeiro do trono, o príncipe George.

Rose, de 40 anos, casou-se com David Cholmondeley, de 63, 7.º Marquês de Cholmondeley, em 2009. Desse matrimónio nasceram três filhos, os gémeos Oliver Timothy e Alexander Hugh, de 13 anos, e Iris Marina Aline, de sete. O casal vive em Norfolk, a apenas alguns quilómetros da casa de campo de William e Kate, em Anmer Hall.

Antes de se casar, Rose trabalhou como modelo e também como pesquisadora do parlamentar do Partido Conservador Michael Gove.

A família de Rose já tem laços antigos com a monarquia britânica. A sua avó materna, Lady Elizabeth Lambart, foi uma das damas de honor no casamento da rainha Isabel II (então princesa Isabel) e de Philip Mountbatten, em 1947.

Desde 2019, Hanbury tem sido romanticamente ligada ao príncipe William. Embora nunca nada tenha sido provado, rumores sobre um suposto caso entre os dois circulam na alta sociedade britânica há vários anos.

