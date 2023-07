Foi ao dar vida a Joana na série juvenil 'Morangos com Açúcar', há cerca de 20 anos, que Benedita Pereira ficou mais conhecida pelo grande público e desde então, foram vários os projetos de destaque como em 'Tempo de Viver' ou 'Santa Bárbara'. A atriz continua no mundo da representação e é o nome que esta semana responde às questões da rubrica 'Quem Diria' do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre a artista.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,73 de altura e calço o 39.

2. É de que signo?

Leão.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Beni com os amigos. Quando era miúda, e há pessoas que me conhecem há muito tempo que me chama de Nita.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Não, mas não adoro ver um rato, por exemplo. Mas quando vivi em Nova Iorque vi tantos que me habituei.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Tenho uma gata. Gosto de cães, mas acho que percebo melhor os gatos. Vou dizer o nome da minha gata agora, que se chama-se Leonor.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

O Jay Kay dos Jamiroquai.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Queijo.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

'Rabo de Peixe'.

10. Qual o seu clube de futebol?

FC Porto.