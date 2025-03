Benedita Pereira está encantada com o destino que escolheu para desfrutar de umas férias.

A atriz esteve na ilha de São Miguel, nos Açores, e revela que já tem planos para lá voltar. Através das redes sociais, Benedita partilhou várias fotos e vídeos dos momentos por lá vividos.

"Entre a chuva e o sol, os fatos de banho e os casacões, entre o verde mais verde que já vi e o azul a perder de vista, entre os banhos quentes e os banhos frios, as paisagens monumentais e as vistas que não se viam mas se imaginavam, entre as milhares de vacas a pastar e os gatinhos tão fofinhos que encontrávamos nos parques.

Foi assim a nossa viagem de família a São Miguel, sempre acompanhados pelos calorosos micaelenses", escreveu a atriz na legenda da partilha.