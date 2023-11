Bruno Cabrerizo fez várias partilhas divertidas no Instagram esta sexta-feira, dia 24 de novembro, sendo que todas elas envolvem alguém que, muito em breve, será sua colega de trabalho: Cristina Ferreira.

O ator brasileiro, que se juntará a Cristina na condução do novo 'Dança com as Estrelas', quis provar à apresentadora que é melhor dançarino que ela, tendo para esse efeito recorrido à Inteligência Artificial.

No final, a IA concluiu que Bruno é melhor, principalmente pelo facto de ter sido segundo classificado na terceira edição de 'Dança com as Estrelas', em 2015, e de ter vencido o formato brasileiro 'Dança com os Famosos', este ano de 2023.

Veja na galeria todas as publicações feitas esta manhã por Bruno Cabrerizo.

Vale lembrar que há rumores que juntam Bruno e Cristina Ferreira numa alegada relação amorosa. A mesma, até ao momento, não foi confirmada por nenhum dos intervenientes.

