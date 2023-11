Bruno Cabrerizo usou a sua conta no Instagram na noite desta quinta-feira, dia 23 de novembro, para fazer uma partilha muito especial.

O ator publicou fotografias com os dois filhos, Gaia, de 12 anos, e Elia, de nove, sublinhando que sente saudades das duas crianças.

"As fotos são #tbt do passado recente mas as saudades são atuais, do momento presente. O amor que sinto por vocês é tão essencial pra mim quanto o ar que respiro. Tudo para vocês e por vocês! Minha Preta e meu Zé", escreveu o ator na legenda das fotografias.

De recordar que os dois filhos do ator vivem em Itália com a mãe, Maria Caprara, de quem Cabrerizo se separou há alguns anos.

