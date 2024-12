Bruno Cabrerizo é um pai babado e mostrou-o este sábado, 28 de dezembro. A sua filha mais velha, Gaia, comemora 14 anos de vida.

O ator brasileiro assinalou a data especial na sua conta no Instagram com um conjunto de fotografias da jovem, incluindo algumas em que Gaia surge a fazer ballet.

Já na legenda, Bruno misturou o humor com palavras carinhosas: "O amor da minha vida está a crescer e o amor que tenho por ela também. A minha Preta hoje faz 14 anos. Frase 'clichê' que todos dizem: "Aproveita enquanto são pequenos, porque depois crescem e não ligam mais para a gente!" Pois é, já sinto essa mudança".

"Única coisa que não muda, aliás, só piora com a adolescência, é a cara dela de 'emburrada e reclamona' como podem comprovar no último vídeo do carrossel", brincou ainda. "Ela vai matar-me por ter publicado isto, mas eu obviamente vou fingir que não é comigo. Afinal sou pai e os pais são sempre chatos. Te amo minha Pretinha!".

De recordar que a jovem é fruto do anterior casamento do ator com a italiana Maria Caprara. O ex-casal tem ainda um filho mais novo, Elia, de 11 anos.