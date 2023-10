Dias depois de ter anunciado que vai estar ao lado de Bruno Cabrerizo na apresentação do programa 'Dança com as Estrelas', que vai regressar à TVI em breve, Cristina Ferreira decidiu recordar uma foto antiga em que aparece com o ator.

Na sua página de Instagram, a apresentadora começou por voltar a destacar a sessão fotográfica que fez com Cabrerizo para promover o regresso do programa, partilhando depois uma outra imagem de ambos que foi captada há sete anos.

"Descubram as diferenças. Sete anos separam as duas fotos", disse na legenda da publicação que pode ver abaixo:

