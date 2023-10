É já em 2024 que o 'Dança com as Estrelas' regressa à televisão portuguesa mas, desta vez, com uma grande novidade.

Bruno Cabrerizo, que ficou em segundo lugar na edição de 2015, passa agora para o lugar de apresentador, junta-se assim a Cristina Ferreira.

Desta feita, Pedro Teixeira deixa o programa do qual fez parte em três edições, duas delas ao lado de Rita Pereira.

Bruno Cabrerizo já reagiu à notícia, tendo partilhado uma fotografia ao lado de Cristina Ferreira nas redes sociais. Na legenda escreveu: O segredo mais bem guardado. Cristina Ferreira e eu apresentaremos a próxima edição do 'Dança com as Estrelas'. Amanhã estaremos juntos, no 'Em Família', para falarmos deste desafio".

