Se o seu palpite foi Ana Guiomar, então a verdade é que acertou em cheio. A recente capa que a atriz fez para a revista Women's Health, na qual revela toda a sua sensualidade, foi tema na crónica social do 'Dois às 10' desta quinta-feira.

"Acho a Ana das mulheres mais sexys deste país", realçou Cristina Ferreira, considerando que a atriz estava "linda" na produção.

Cláudio Ramos, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz concordaram com as afirmações de Cristina e acrescentaram que Ana está "cada vez mais confiante e bem resolvida" com as suas curvas.

Os comentadores referiram ainda que o corpo de Guiomar ficou bastante mais definido desde que esta participou no 'Dança com as Estrelas', no início deste ano, o que levou Cristina Ferreira a revelar: "Ela perdeu muito peso no 'Dança com as Estrelas'".

Recorde-se que Ana Guiomar não venceu o formato de dança da TVI, mas desfrutou ao máximo da sua participação ao lado do bailarino André Madeira.

