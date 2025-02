Ana Guiomar marcou presença esta sexta-feira, 28 de fevereiro, no programa 'Dois às 10', onde conversou abertamente com Cristina Ferreira sobre a possibilidade de vir, ou não, a ter filhos no futuro.

"Pensas mais sobre isso [a maternidade] de forma inconsciente porque te perguntam muito", confessou, explicando que, apesar das questões que lhe são colocadas com frequência, não se sente melindrada ou pressionada.

"Acho que é normal. As pessoas perguntam sobre tudo, dão opinião sobre tudo... Eu também o faço", realçou.

Quanto ao chamamento para a maternidade, Guiomar, de 36 anos, assegura que ainda não sentiu o apelo mas não descarta a possibilidade de vir a mudar de opinião em breve. "Para já não [há um click], não quer dizer que daqui a um ano não vá ao ginecologista, ou uma coisa qualquer, e comece a dizer é agora ou nunca e eu não comece a pensar nisso. Não sei", completou a respeito do tema.

Ana Guiomar, recorde-se, manteve uma relação de largos anos com Diogo Valsassina. O casal anunciou o fim do namoro de 18 anos em outubro do ano passado. Contudo, os dois atores têm sido vistos juntos recentemente.

Leia Também: Cristina Ferreira lamenta críticas a corpo de Ana Guiomar: "Bom senso..."