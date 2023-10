Surpresa! Cristina Ferreira revelou esta sexta-feira, 27 de outubro, com quem irá fazer dupla na apresentação do 'Dança com as Estrelas'. O escolhido foi Bruno Cabrerizo, conforme destacado numa publicação nas redes sociais.

"O segredo mais bem guardado", começa por escrever.

"Eu e o Bruno Cabrerizo apresentamos a próxima edição do 'Dança com as Estrelas'", continua.

"Amanhã estamos juntos, no 'Em Família', para falarmos deste desafio", completa.

