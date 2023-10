Rafael Bailão não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram o momento em que teve a oportunidade de estar com Cristina Ferreira. "13 anos depois reencontramo-nos casualmente num supermercado", começa por revelar na legenda da publicação.

"Por trás destas fotografias estão umas quantas cabeçadas no porta-bagagens", acrescenta, referindo-se a um momento engraçado que viveu com a avó, com quem tem uma enorme cumplicidade.

Nas imagens partilhadas pelo criador de conteúdos digitais é possível ver um retrato antigo de Rafael e Cristina.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' pede desculpa a Cristina Ferreira