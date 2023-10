Cristina Ferreira recebeu um pedido de desculpa de Joana Sobral no 'Diário' desta terça-feira, dia 24 de outubro.

"Antes demais, queria pedir-lhe perdão pela minha intervenção na última gala", começou por dizer a concorrente do 'Big Brother', da TVI.

"Não faz mal, estávamos todos em direto. Sei que são dias de tensão, a minha talvez também tenha sido abrupta pela sua forma de falar comigo, portanto, está tudo tranquilo", reagiu Cristina Ferreira.

De recordar tudo começou quando na gala de domingo, dia 22 de outubro, Cristina Ferreira 'meteu-se' com Márcia Sobral e Francisco Monteiro falando do alegado clima de romance, e quis saber a opinião de Joana Sobral.

"Se eu não olhasse para aquilo com uns olhos do amor, ou eu era muito atrasadinha ou então não sei… Ou estou enganada, Joana?", 'atirou' Cristina Ferreira. "Não sei, Cristina. Não sei porque é que me está a perguntar a mim", respondeu Joana.

No decorrer da conversa, a concorrente acrescentou: "Se eu não vir [amor], sou atrasadinha?". E Cristina reagiu: "Não, eu não disse nada disso. Que engraçada, viste? Oh Joana, também não preciso da sua opinião. Palmira, diga-me lá".

