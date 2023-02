Santiago Lagoá deixou de ser apresentador do programa 'Somos Portugal', na TVI, à semelhança do que aconteceu com Ben. Poucos dias depois, vários meios de comunicação social adiantaram que, alegadamente, o despedimento estaria envolvido com uma queixa que a Entidade Reguladora de Comunicação Social (ERC) recebeu depois de um comentário que o apresentador fez à prestação do grupo de coral Amigos do Rosário.

À época, conforme poderá confirmar através de uma publicação feita pelo próprio grupo nas redes sociais, o sucedido foi lamentado pelo mesmo.

"Queríamos desde já agradecer todas as mensagens de carinho para com o nosso grupo… Vimos por este meio informar os nossos amigos/as e seguidores que já obtivemos um pedido de desculpa pela parte da TVI e pelo apresentador Santiago Lagoá. Aceitamos mas não esquecemos. Ficámos tristes por nos cortarem uma moda de 3 minutos. Enfim é o que temos. Continuaremos, como sempre a cantar com a mesma vontade de promover a nossa terra e gentes. Viva o Alentejo!".



© Facebook - Associação de Cante Alentejano/Grupo Coral "Os Amigos" do Rosário

Não ficando indiferente a tais palavras, Santiago deixou o seguinte comentário à publicação feita em julho do ano passado:

"Boa tarde, entendo perfeitamente a vossa revolta e desde já com todo o respeito que o vosso grupo merece apresento as minhas sinceras desculpas. Nunca foi minha intenção denegrir a vossa arte embora assim possa parecer. Em momento algum me iria referir de forma mal intencionada nem é esse o registo de que me caracteriza. Todas as artes devem ser elevadas e acarinhadas em especial quando estão numa plataforma que as permite chegar a todo o país.

A minha referência embora infeliz confesso, era dirigida à minha colega e não ao vosso grupo, nunca o faria. Faltou-me o conhecimento que no momento em que falava o vosso grupo ainda atuava, algo a que não tinha conhecimento. Entendo que assim vos tenha parecido algo diferente e resta me apenas deixar aqui um sentido pedido de desculpas, desejando também que mantenham vivas as vossas tradições que muito engrandecem a cultura do nosso país e que eu muito admiro".



© Facebook - Associação de Cante Alentejano/Grupo Coral "Os Amigos" do Rosário

