A saída de Santiago Lagoá do programa da TVI 'Somos Portugal' continua a ser notada pelos admiradores do apresentador. Prova disso foram os comentários à publicação feita pelo comunicador, este domingo, 30 de janeiro.

"Sempre lindo, o nosso Santi. Parte-me o coração só em saber que não me entras casa adentro através da TV no 'Somos Portugal'. Ainda hoje não entendo o porquê. Eras a alma do programa", afirma uma seguidora.

"A TVI perdeu muito porque o 'Somos Portugal' já não é a mesma coisa", acrescenta outra.

"Os domingos já não são os mesmos no 'Somos Portugal'. Pois eu já não tenho interesse em ver! Por meu espanto, liguei agora a televisão e estava na TVI", nota-se ainda.

Veja a publicação:

