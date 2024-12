Pedro Guedes foi o convidado do podcast de Santiago Lagoá chamado 'Fundo Branco' e decidiu partilhar como foi o parto do filho Miguel, que nasceu em junho deste ano.

Num relato, com muito humor à mistura, o modelo confessou o que disse no momento do nascimento: "Vai gata, caga o nosso filho! Caga o nosso filho cá para fora!", confessou Pedro, acrescentando que a equipa médica desatou a rir com as palavras escolhidas pelo pai do bebé.

Nos comentários da publicação há internautas a demonstrar o desagrado. "Às vezes desejava que os homens passassem metade do que as mulheres passam"; "Calado eras poeta"; E ainda: "Simplesmente ridículo! Falta de respeito para com a própria mulher", são algumas das considerações dos seguidores.