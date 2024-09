A vida de Queen Latifah vai parar ao grande ecrã. Na quinta-feira, 19 de setembro, a atriz e o produtor Shakim Compere anunciaram que vão produzir uma 'biopic' sobre a sua vida.

Will Smith também vai fazer parte do projeto, enquanto produtor, através do Westbrook Studios.

Este será um de vários filmes biográficos sobre a vida e carreira de artistas de hip-hop que o estúdio e a Jesse Collins Entertainment vão realizar.

"Chegámos todos juntos a esta indústria e o hip-hop moldou-nos a todos. O impacto do hip-hop expandiu além da música e criou uma marca duradoura na cultura e na sociedade em geral", referiu a atriz através de um comunicado, citado pela People.

"É um sonho poder colaborar com amigos e colegas que, não só têm uma perceção comum, como conseguem contar estas histórias que foram o pano de fundo das nossas vidas", acrescentou.

Will Smith também fez um comunicado sobre a colaboração: "Estou muito entusiasmado por trabalhar com a Flavor Unit, Jesse Collins Entertainment e HarbourView, para enaltecer estas histórias incríveis de alguns dos nossos artistas e ícones favoritos. Não há melhor história para começar do que a de Queen Latifah, uma lenda inegável que inspirou e divertiu todos ao longo de muitos anos."

Leia Também: Jada Pinkett Smith passa Instagram para privado após mensagem enigmática