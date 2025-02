Morreu Chris Jasper, cantor e compositor que fez parte dos Isley Brothers, entre 1970 e 1980. Tinha 73 anos.

A notícia foi anunciada e confirmada pela família através da rede social Facebook na última segunda-feira, 24 de fevereiro. O óbito terá ocorrido no dia anterior.

Quanto aos motivos da morte, a família explicou que o músico havia sido diagnosticado com cancro em dezembro do ano passado.

"É com profunda tristeza e o coração pesado que anunciamos o falecimento do meu tio Chris Jasper, ex-membro dos The Isley Brothers e Isley Jasper Isley. Chris faleceu ontem, rodeado pela família", escreveu Michelle Missy Jasper, pedindo privacidade e respeito neste momento particularmente delicado.

A partilha lembra ainda o quanto o trabalho de Chris Jasper influenciou gerações de músicos, com as suas composições a serem "regravadas" por inúmeros artistas, incluindo Whitney Houston, Aaliyah, Notorious BIG, Tupac Shakur, Queen Latifah, Jay-Z , Snoop Dogg, Gwen Stefani, Fantasia, Will Smith e Jaheim.

Leia Também: Kylie Jenner irá pagar os custos do funeral de Jesus Guerrero

Leia Também: Dwayne Johnson lamenta morte de patudo. Eis a bonita homenagem