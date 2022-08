Luciana Abreu partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um ternurento vídeo no qual uma das filhas gémeas aparece a cantar.

Nas imagens, que poderá ver na publicação de seguida, a menina canta a música da personagem da Disney 'Elsa' do filme 'Frozen'.

Durante a gravação é possível ouvir o riso de Luciana que não poderia estar mais orgulhosa do seu rebento.

Luciana, recorde-se, é mãe das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos, da relação anterior com Daniel Souza, e ainda de Lyannii e Lyonce, do casamento terminado com Yannick Djaló.

Leia Também: Sexy, Luciana Abreu diverte-se com filhas em dia de piscina