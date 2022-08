Luciana Abreu revelou-se uma mãe ‘babada’ ao partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram momentos de diversão que passou com as filhas num dia de piscina.

“Obrigada meu Deus. Só consigo agradecer e agradecer e agradecer”, referiu a apresentadora e artista.

Nas imagens destacou-se ainda a forma física de Luciana que foi alvo dos mais diversos elogios.

Luciana, recorde-se, é mãe das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos, da relação anterior com Daniel Souza, e ainda de Lyannii e Lyonce, do casamento com Yannick Djaló.

