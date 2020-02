Khloé Kardashian usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores do Instagram aquela que tem sido a sua rotina matinal com a filha nos últimos tempos.

"Esta tem sido a nossa rotina matinal. A mesma canção. 'Can’t stop the feeling de Justin Timberlake'. Os mesmos pares de dança", afirmou na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram.

Recorde-se que True Thompson, de um ano de idade, é fruto do anterior relacionamento com o jogador de basquetebol, Tristan Thompson.

