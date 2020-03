Diogo Amaral usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores mais um ternurento retrato em que aparece ao lado do filho mais novo, o bebé Oliver.

"A vida é bela" foi a descrição que o ator escolheu para a publicação que acabou por 'derreter' os fãs.

Importa sublinhar que o menino é fruto do anterior relacionamento com Jessica Athayde. O artista é ainda pai de Mateus, da relação com Vera Kolodzig.

Leia Também: Em casa mas feliz! Diogo Amaral anima filho durante isolamento