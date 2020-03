Foram muitas as figuras públicas que se mostraram hoje em casa, na sequência das recomendações por causa da pandemia do coronavírus, que continua a alastrar-se em Portugal.

Apesar da fase mais difícil que se vive, Diogo Amaral não deixou de animar o filho, o pequeno Mateus, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.

Na sua conta de Instagram, o ator mostrou um vídeo muito ternurento onde as gargalhadas do menino são as grandes protagonistas do momento.

Veja o momento de seguida...

Leia Também: Coronavírus. Rita Pereira cancela "jantar e viagem" de aniversário