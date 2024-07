Esta quinta-feira foi um dia particularmente agitado para Diogo Amaral. Mateus, de nove anos, o filho mais velho do ator, partiu um braço a jogar à bola, conforme revelado pelo próprio nas redes sociais.

"Dia 11 de julho de 2024, o dia em que o meu Matosinhos partiu um braço a jogar à bola", escreveu na legenda da uma partilha no Instagram na qual dá para ver braço do menino.

Mateus, sublinhe-se, é fruto da relação anterior de Diogo com Vera Kolodzig. Este é ainda pai do pequeno Oliver, do relacionamento com Jessica Athayde.

Leia Também: Diogo Amaral vítima de burla. "Estão a fazer compras em Marrocos"