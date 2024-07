"Estou revoltado". Diogo Amaral publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram para partilhar que está a ser vítima de uma burla.

"Tenho uma conta no banco, como as pessoas têm contas nos bancos, e depois tenho um cartão de crédito para fazer compras na Internet. De repente, estão a fazer compras com o meu cartão em Marrocos e eu estou em Cascais. Em Marrocos e em todo o lado", contou o ator.

"E estão a sair pagamentos pequeninos para tu não ires lá ver, e sabes lá se és tu que fizeste... Como é que é? Que é esta m****?", acrescentou de seguida, mostrando-se "revoltado" com a situação. Veja o vídeo na galeria.

Numa outra publicação, o ator disse ainda que já entrou em contacto com o banco e, inclusive, já cancelou o referido cartão.

