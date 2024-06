Jessica Athayde foi uma das apresentadoras da conferência 'Não Fica Bem falar de Menopausa', iniciativa da Wells que teve como objetivo desmistificar o tema da menopausa.

Uma das convidadas foi Cláudia Raia, que contou a sua história e como engravidou aos 54 anos, num momento em que já se encontrava no processo de menopausa.

Nesta ocasião, a atriz brasileira aproveitou para deixar uma mensagem a Diogo Amaral, depois de Athayde ter revelado que o companheiro queria ser pai novamente.

"Diogo, olha, dá tempo. Fica calmo que dá tempo dela engravidar, ela é uma mulher saudável, vai dar tudo certo. Ela vai engravidar na hora que tiver que ser", afirmou a artista, conforme poderá ver pelo vídeo na galeria.

Recorde-se que em comum, Diogo e Jessica são pais do pequeno Oliver. O ator tem ainda um filho mais velho, Mateus, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.

Leia Também: Jessica Athayde partilha foto hilariante de Diogo Amaral em... sutiã