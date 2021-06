Rebel Wilson está a passar férias em Palm Beach, na Florida, e antes de embarcar deu nas vistas nas redes sociais ao dar provas do seu lado mais sofisticado.

A atriz, de 41 anos, posou dentro de um jato privado com um macacão preto justo, com plumas no decote, que combinou com uma carteira e sandálias pretas. Nas imagens, pode ver-se que as peças são da marca de luxo Yves Saint Laurent.

Recorde-se que Rebel Wilson esteve durante largos meses sob as luzes dos holofotes pela drástica perda de peso. Em cerca de um ano, a britânica disse adeus a quase 30 quilos.

