O vestido que Ariana Grande usou no jantar dos nomeados para os Óscars tem a sua própria história na cerimónia de prémios.

Arrancado da loja de arquivos de Beverly Hills Lily et Cie, o vestido Yves Saint Laurent foi usado para os Óscars em 1993 pela atriz francesa Catherine Deneuve.

Claramente o vestido é intemporal, dado o quão linda Ariana Grande ficou.

Enquanto estava no jantar anual, a estrela de 'Wicked' posou com os seus colegas nomeados e com a atriz Cynthia Erivo para uma foto de classe.

Ora veja.

Leia Também: Jantar dos nomeados aos Óscares. O preto dominou as escolhas das estrelas