Rebel Wilson vive um momento triste da sua vida. A atriz australiana, de 41 anos, revelou que não recebeu as notícias mais desejáveis na sua luta contra a infertilidade.

"Recebi más notícias hoje, não tinha ninguém a quem contar... mas tenho de dizer a alguém", começa por dizer.

"A todas as mulheres que estão a lutar contra a infertilidade, estou com vocês. O universo trabalha de maneira estranha e às vezes as coisas não fazem sentido... mas espero que haja uma luz a brilhar entre as nuvens de escuridão", completou.

Desde logo, Rebel recebeu o apoio de inúmeros fãs e amigos, entre eles destacando-se a atriz Sharon Stone: "Passei por isso inúmeras vezes, há boas notícias, tenho três lindos filhos".

