Depois de ter partilhado com os seguidores imagens onde se mostrava ao lado da família no seu iate de luxo, Cristiano Ronaldo voltou a atualizar os fãs sobre as suas férias.

Agora, o craque português mostra-se a apanhar sol no jardim. Falamos de novas imagens, partilhadas na tarde de segunda-feira, onde CR7 impressiona com o seu corpo definido e tonificado. Um "corpão", dizem os fãs.

Cristiano Ronaldo encontra-se de férias com a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Espreite a galeria para ver as imagens partilhadas por Ronaldo.

Leia Também: Cristiano Ronaldo passa bons momentos com a família. "Hora de descansar"