Cristiano Ronaldo juntou-se aos restantes convocados por Roberto Martínez na preparação para a Liga das Nações, tendo em conta que Portugal vai estar frente a Polónia e Escócia.

O craque português destacou-se na chegada à Cidade do Futebol, em Oeiras, isto porque se apresentou com um visual diferente do habitual. Cristiano Ronaldo estava com barba e as reações não tardaram a chegar.

"Ele está a deixar crescer a barba? Mas ele vai fazer antes do jogo como sempre faz", comentou um seguidor. "Por favor, mantenha o bigode e a barba", disse outro internauta. "Deixa crescer a barba", pode ainda ler-se entre as várias mensagens.