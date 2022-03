Angie Costa partilhou esta quarta-feira, dia 23, com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia do filho.

A imagem amorosa mostra o pequeno Martim, de sete meses, a olhar diretamente para a lente da câmara fotográfica e deixou os seguidores completamente rendidos.

Entre os comentários destacam-se o de algumas figuras públicas, que ficaram igualmente encantadas com o menino. "Lindos", escreveu Joana Machado Madeira. "Que foto linda", disse Jéssica Antunes. "Quero um assim outra vez! Aproveita que passa muito rápido", aconselhou Fernanda Serrano. Por último, Sara Vidal, namorada de Fernando Daniel, realçou: "Que amor".

Leia Também: Angie Costa pede ajuda para angariar dinheiro para refugiados