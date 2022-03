Miguel Cristovinho está a caminho de Portugal com duas famílias refugiadas da guerra na Ucrânia e Angie Costa, amiga do músico, apelou aos seguidores para que ajudem estas vítimas.

Através das Instagram Stories, a atriz fez saber que o músico dos D.A.M.A., juntamente com os dois amigos que o acompanharam à Polónia, criaram um link através do qual é possível doar dinheiro por via do MBWay.

"Uma mulher com dois gémeos e outra com dois filhos. São todos adolescentes. Uma delas só trouxe uma mochila e outra uma mala de viagem. É tudo o que eles têm. Deixaram tudo lá e isso é mesmo muito triste. Andaram cerca de 17 horas a pé para chegarem a um sítio seguro. O que vos vinha pedir essa ajuda porque eles não trazem mesmo nada. Querem começar do zero", apelou.

Miguel Cristovinho, recorde-se, viajou na companhia de dois amigos até à Polónia para entregar bens e está agora de regresso a Lisboa na companhia de seis refugiados.

Pode ajudar as duas famílias através deste link (veja aqui).

Miguel Cristovinho com as duas famílias de refugiados da Ucrânia© Reprodução Instagram/ Miguel Cristovinho

