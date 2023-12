O ator João Baptista voltou a partilhar uma nova mensagem com os fãs, através da sua página de Instagram, onde incentiva os seguidores a "não desistirem".

"Quando nesta vida te tentarem derrubar, que vai sempre acontecer, principalmente no mundo em que vivemos, faz um favor a ti próprio e sorri, vai em frente, não desistas, vai com tudo!! Pois no fim, a tua vitória terá sempre outro sabor", começou por escrever.

"Pensa também que quando estás num dia mau, que também esse terá um fim. Deixa também sempre a tua cama feita para quando chegares a casa. Confia", completou.

