O pequeno Diego está de parabéns e recebeu, logo pela manhã, uma carinhosa mensagem do pai.

Através do Instagram, João Almeida destacou várias imagens do menino e começou por escrever: "Faz hoje [10 de maio] 8 anos que prometi cuidar de ti. Faz hoje 8 anos que entendi o meu propósito. Faz hoje 8 anos que o meu coração começou a bater fora do meu peito. Faz hoje 8 anos que descobri o amor mais puro e incondicional."

"Faz hoje 8 anos que os meus dias ganharam um sentido diferente. Faz hoje 8 anos que aprendo contigo, mesmo quando acho que estou a ensinar. Faz hoje 8 anos que os meus medos mudaram, e as minhas forças cresceram. Faz hoje 8 anos que os teus olhos são a minha luz", acrescentou.

"Faz hoje 8 anos que te vejo crescer, sonhar e sorrir - e nada me faz mais feliz.

Faz hoje 8 anos que sou eternamente grato por seres meu filho", continuou. "Parabéns, amor da minha vida", disse, por fim.

Por sua vez, Fanny Rodrigues também assinalou a data na mesma rede social. "Hoje é um dia feliz. O dia 10 de maio será sempre um dia feliz", escreveu.